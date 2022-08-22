Верстка сайта по готовому макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок882 просмотра

Есть готовый макет сайта (интернет-магазин). Необходимо сверстать и натянуть на ЦМС. Выбор ЦМС за вами, не принципиально. ТЗ вышлю по запросу. 

Всего страниц:

1. Главная         https://yadi.sk/d/0qNHi5pZERUQWA

2. Карточка "Букеты из роз" много фильтров:        https://yadi.sk/d/ezeF_EoYH_i9mQ

3. Карточка "Корзины из роз"        https://yadi.sk/d/0qNHi5pZERUQWA

4. Карточка "Шляпные коробки из роз"       https://yadi.sk/d/sRk7Q7dQCurzsg

5. Карточка "Сердца из роз"       https://yadi.sk/d/CmkoB1RdVWlaKA

6. Корзина     https://yadi.sk/d/H9kcn0O8oGghuw

3 года назад
vlados33rus
Владислав 
29 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

nikapr321
23 года
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2 месяца назад
3 года назад
$200
7 дней
Отличный исполнитель, успешно справился с задачей.
Оплата вовремя, всегда на связи, подскажет в любом вопросе!

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