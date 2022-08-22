Требуется внести изменения в виджет WordPress: убрать голубой фон под палитрой, изменить цвет текста на черный для светлых тонов, добавить всплывающую подсказку с названием цвета при наведении. Главная фотография обновляется только через FTP. Ссылка на виджет предоставляется исполнителю.
Верстка сайта по готовому макету
Есть готовый макет сайта (интернет-магазин). Необходимо сверстать и натянуть на ЦМС. Выбор ЦМС за вами, не принципиально. ТЗ вышлю по запросу.
Всего страниц:
1. Главная https://yadi.sk/d/0qNHi5pZERUQWA
2. Карточка "Букеты из роз" много фильтров: https://yadi.sk/d/ezeF_EoYH_i9mQ
3. Карточка "Корзины из роз" https://yadi.sk/d/0qNHi5pZERUQWA
4. Карточка "Шляпные коробки из роз" https://yadi.sk/d/sRk7Q7dQCurzsg
5. Карточка "Сердца из роз" https://yadi.sk/d/CmkoB1RdVWlaKA
6. Корзина https://yadi.sk/d/H9kcn0O8oGghuw
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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