Необходимо исправить шаблон сайта на WordPress после копирования. Задача включает восстановление стилей, а также устранение проблем с админкой. Требуется сравнить стили исходного сайта и исправить копию, вернуть элементы интерфейса, такие как футер, фильтр, заголовок страниц и функционал карточки товара.
Нужно добавить адаптив на 12 страниц(реакт)
Нужно сделать адаптив на первую страницу сегодня а остальные потом.
Сегодня первую страницу быстро нужно сделать.
За все страницы дам 60$
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