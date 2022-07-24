Нужно добавить адаптив на 12 страниц(реакт)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок507 просмотров

Нужно сделать адаптив на первую страницу сегодня а остальные потом.

Сегодня первую страницу быстро нужно сделать.

За все страницы дам 60$

3 года назад
nurkeldi2005
Нуркельди 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

termin__28
Булат 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$60
1 день
Escrow
Всю работу сделал на отлично) Спасибо вам
Хороший заказчик Рекомендую
_Kozak_UA_
Александр 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$60
3 дня
Escrow
спасибо
Хороший заказчик, всё понятно обяснил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Виталий
 
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