Dakimokurovich

Web Programmer(HTML\CSS\JS) Адаптивная верстка сайтов

Привет :) . Меня зовут Иван, мне 20 лет и я занимаюсь версткой/разработкой сайтов (HTML/CSS/JS) уже 4 года. Делаю всегда адаптивную верстку , а так же, если вам необходимо, могу использовать Bootsrap 5 и jQuery. Если вам комфортней обсудить ваш заказ в живую, вы можете позвонить или написать мне в Telegram или Discord в любое время. Буду с нетерпением ждать нашего сотрудничества :)!

Примеры работ:

https://marine-natural-power.vercel.app

https://provide-team.vercel.app

https://yoga-one.vercel.app

Связаться со мной:

Telegram: https://t.me/Receiver000

Discord: RecieverBlank#3101

Email/Почта: [email protected]