Ищем удаленного специалиста по видеомонтажу для создания рекламных роликов в стиле Direct Response из предоставляемого исходного материала. Ролики предназначены для таргетированной рекламы в Facebook/Instagram. Примеры работ: [https://creativemilkshake.com/pages/ugc-ads]. Требования: опыт в создании рекламных роликов, уверенное владение ...
- $500Видеомонтаж17 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $470
Нужно разработать дизайн лендинга на 10 блоков и сделать адаптивные версии под планшеты и смартфоны. Подробности в телеграмеЗавершен4 месяца назад
Ищем сценариста для написания сценария для рекламного креатива в стиле UGC (user generated content - формат личного отзыва покупателя) для использования в рекламе Facebook/Instagram для видео на 20-30 секунд. Бренд одежды в Казахстане. Контент должен ...Сценарии42 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $520
Нужно разработать дизайн лендинга на 10 блоков по присланному текстовому ТЗ. С адаптивными макетами под планшеты и смартфоны. Подробности в телеграммеЗавершенгод назад
- $520
Нужно сделать дизайн лендинга. Материалы и ТЗ предоставил, обсудили по телеграму. Нужны версии под планшеты и смартфоныЗавершенгод назад
Ищем специалиста, кто готов сверстать лендинг в Tilda по макету из Figma. 9 экранов. 5 разрешения экрана. Важно: - продвинутый пользователь Tilda - внимание к деталям Пожалуйста, прикрепите ваши примеры сверстанных сайтов в Tilda.HTML-верстка9 заявокЗакрытгод назад
Необходимо настроить выгрузку обновленных данных из RetailCRM в базу данных BiqQuery. Есть список нужных данных для выгрузки. Возможность как вручную так и автоматически обновлять выгрузку.Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
- $20
Основная категория товаров в магазине будет фитнес-ориентированная: утягивающая одежда, для спортзала и т.п. Важно: основной рынок сбыта Казахстан. Бренд казахстанский. Нужно чтоб название отражало принадлежность бренда к стране. Товар будет продаваться только через интернет-магазин. Каждое ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен2 года назад
Магазин из 4 продуктовИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Сайт на Тильда.Завершен2 года назад
Подробное описание ТЗ в гугл файле https://docs.google.com/document/d/1a8gr_KtXzDOx19i5wT5F9OkLb1Rv5Z3JfbkqXhGBzDQ/editПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
ИМ из 14 позиций в ТильдеИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Наша команда развивает новый бренд в сфере безвредных обезболивающих средств. Мы ищем талантливого специалиста, который поможет нам создать классную упаковку продукта. Задача сделать дизайн упаковки для 2 продуктов. Сам дизайн будет идентичный практически, только продукт ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать новый сайт на продукт Sunisa тональный кремЗавершен2 года назад
http://tibetsecret.kz/ Лого и название есть. Фото материал есть. Тильда Бизнес тариф есть. Домен есть. Необходимо полностью переработать сайт, чтоб он лучше конвертировал и стал похож на реальный крутой бренд.Завершен2 года назад
- $100
Сделать новый сайт для https://masterpatch.kz/Завершен2 года назад
Необходимо создать лендинг на Тильде. На русском. Создать основные блоки на сайте для максимальной конверсии. Придумать простой логотип и название (совместна работа с нами). Написать тексты (совместная работа с нами). Нужные фотографии сделаем. Товар https://www.amazon.com/dp/B00SMJIYNGЗавершен2 года назад
Необходимо написать новый текст для одностраничного сайта http://tibetsecret.kz/. Сделать его продающим. При этом текст не должен нарушать политику рекламных площадок Facebook и Instagram.Продающие тексты11 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать новый лендинг на продукт Магнитный корректор осанки (все имеющиеся сайты как образцы будут высланы после утверждения исполнителя) Сайт собрать обязательно Webflow с интересным и свежим дизайном. Написать новые продающие тексты и/или переписать старые. Объем ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад
Видео промо-ролик с Youtube 4 минуты на английском. Записать и наложить поверх женскую русскую озвучку по готовому тексту. Передать готовый файл с наложенным звуком.Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад