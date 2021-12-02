GBC

Руслан GBC

 
39 летСША/Сан-Франциско
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$2695
выплачено фрилансерам
65%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$470
10 баллов
4 месяца назад
Дизайн лендинга
Спасибо за интересный проект! с удовольствием еще займусь дизайном) PS. Рекомендую поработать с Русланом отличный заказчик! ?
Все супер! Работаем не в первый раз. Алексей быстро понимает, что нам нужно в дизайне. Все получилось как и ожидали.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$520
10 баллов
год назад
Дизайн лендинга
С Русланом второй проект выполнили. Очень комфортно работать с такими заказчиками! Подробное ТЗ, понятные хотелки, всегда на связи, и с быстрой оплатой! Всем рекомендую! 🥳
Все качественно и в срок!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$520
10 баллов
год назад
Дизайн лендинга
Руслан отличный заказчик, с которым комфортно работать! Подготовил хорошее ТЗ, был на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Супер! Рекомендую! 🥳
Алексей профессионал своего дела. Приятно работать. Понравилось описание предоставленного дизайна. Помогает понять ход мыслей и что стоит за той или иной идеей. Все сделано в срок. Всегда на связи. Дизайн супер!
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kamlena
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Придумать 3 варианта названия бренда одежды в Казахстане
Хороший клиент, я довольна сотрудничеством.
Рекомендую. Все получилось отлично. Получил большой список вариантов.
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blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
2 года назад
Сделать ИМ косметики на Тильда
Отличное сотрудничество! Спасибо за доверие.
Все как обычно качественно и в срок. Получился достойный магазин. Продолжаем работать над новыми проектами.
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