Ищется дизайнер-верстальщик из Украины для разработки лендинга под товарку. Необходимо создать и сверстать сайт с использованием HTML, CSS, PHP и JavaScript. Рабочий бэкэнд и контент предоставляются. Ожидается опыт работы в графическом редакторе и знания в поиске визуальных ассетов. Начало с тестового задания: создание двух вариантов первого экрана лендинга с оплатой 500 грн за лучший вариант.
Дизайн лендинга
Нужно сделать дизайн лендинга. Материалы и ТЗ предоставил, обсудили по телеграму. Нужны версии под планшеты и смартфоны
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