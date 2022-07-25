Дизайн лендинга

$520
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка184 просмотра

Нужно сделать дизайн лендинга. Материалы и ТЗ предоставил, обсудили по телеграму. Нужны версии под планшеты и смартфоны

3 года назад
GBC
40 лет
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$520
7 дней
Алексей профессионал своего дела. Приятно работать. Понравилось описание предоставленного дизайна. Помогает понять ход мыслей и что стоит за той или иной идеей. Все сделано в срок. Всегда на связи. Дизайн супер!
Руслан отличный заказчик, с которым комфортно работать! Подготовил хорошее ТЗ, был на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Супер! Рекомендую! 🥳

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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