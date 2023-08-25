Дизайн лендинга

$470
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка29 просмотров
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Нужно разработать дизайн лендинга на 10 блоков и сделать адаптивные версии под планшеты и смартфоны. Подробности в телеграме

Дизайн лендинга
4 месяца назад
GBC
39 летСША
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$470
7 дней
Все супер! Работаем не в первый раз. Алексей быстро понимает, что нам нужно в дизайне. Все получилось как и ожидали.
Спасибо за интересный проект! с удовольствием еще займусь дизайном) PS. Рекомендую поработать с Русланом отличный заказчик! ?