Здравствуйте, нужно сделать некоторые изменение и откорректировать сайт на framer.
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Нужно разработать дизайн лендинга на 10 блоков и сделать адаптивные версии под планшеты и смартфоны. Подробности в телеграме
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