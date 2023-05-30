создание игр, скриптов, сайтов и др
https://github.com/romankrd123
Пишу:
Тг ботов, vk ботов, дискорд ботов(технологии: python, средняя цена 500р)
Скрипты на заказ(технологии: python, c++, c#, Java, средняя цена 1000р)
Парсеры(технологии: python, средняя цена 500р-1000р)
Сайты с нуля под ключ, верстаю(технологии: html, css, js, php, средняя цена 5000р)
Игры(технологии: unity, с#, средняя цена 5000р)
Напишу бекенд/фронтенд на сайте отдельно
сайт аналог blablacar и едем.рф, писал сам
Знаю:
Python(консольный , web, tkinter)
Java(консольный)
C++(консольный)
C#(консольный, unity)
Php+Html+css+Js
Photoshop
❗ ПОМОГУ С НАСТРОЙКОЙ❗
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание сайта по психологии11 просмотров
- Сайт для заказов статей38 просмотров
- Создание сайта8 просмотров
- Портфолио6 просмотров