KARTAVCEV

Роман KARTAVCEV

 
38 летРоссия/Геленджик
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
создание игр, скриптов, сайтов и др

https://github.com/romankrd123

Пишу:
Тг ботов, vk ботов, дискорд ботов(технологии: python, средняя цена 500р)
Скрипты на заказ(технологии: python, c++, c#, Java, средняя цена 1000р)
Парсеры(технологии: python, средняя цена 500р-1000р)
Сайты с нуля под ключ, верстаю(технологии: html, css, js, php, средняя цена 5000р)
Игры(технологии: unity, с#, средняя цена 5000р)
Напишу бекенд/фронтенд на сайте отдельно

https://bibika.ru

сайт аналог blablacar и едем.рф, писал сам


Знаю:
Python(консольный , web, tkinter)
Java(консольный)
C++(консольный)
C#(консольный, unity)
Php+Html+css+Js
Photoshop

❗ ПОМОГУ С НАСТРОЙКОЙ❗

PHPPythonHTMLCSSUnityJavaPhotoshop
Портфолио