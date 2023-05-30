создание игр, скриптов, сайтов и др

https://github.com/romankrd123

Пишу:

Тг ботов, vk ботов, дискорд ботов(технологии: python, средняя цена 500р)

Скрипты на заказ(технологии: python, c++, c#, Java, средняя цена 1000р)

Парсеры(технологии: python, средняя цена 500р-1000р)

Сайты с нуля под ключ, верстаю(технологии: html, css, js, php, средняя цена 5000р)

Игры(технологии: unity, с#, средняя цена 5000р)

Напишу бекенд/фронтенд на сайте отдельно

https://bibika.ru

сайт аналог blablacar и едем.рф, писал сам



Знаю:

Python(консольный , web, tkinter)

Java(консольный)

C++(консольный)

C#(консольный, unity)

Php+Html+css+Js

Photoshop

❗ ПОМОГУ С НАСТРОЙКОЙ❗