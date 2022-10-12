Занимаюсь разработкой, версткой, администрированием сайтов
Привет, меня зовут Артур.
Мои контакты для связи:
Telegram: @arcismd
GMail: [email protected]
WhatsApp/Viber: +37369186608
Discord: arcismd#3331
Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 02:00 (по Киевскому времени).
Знания, умения, навыки:
- JavaScript/ReactJS
- NodeJS/Express.js/MongoDB
- HTML5, CSS3 (SASS/SCSS)
- Git
- Кроссбраузерность
- Responsive/Адаптивная верстка
- Bootstrap/Flexbox/Grid
- Реализация pixel perfect
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Gulp
- WordPress/Joomla
- Photoshop/Figma
- Контент менеджмент
- Администрирование/Продвижение сайтов