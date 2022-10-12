Занимаюсь разработкой, версткой, администрированием сайтов

Привет, меня зовут Артур.

Мои контакты для связи:

Telegram: @arcismd

GMail: [email protected]

WhatsApp/Viber: +37369186608

Discord: arcismd#3331

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 02:00 (по Киевскому времени).

Знания, умения, навыки: