NexArt

Артур NexArt

 
26 летМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Занимаюсь разработкой, версткой, администрированием сайтов

Привет, меня зовут Артур.

Мои контакты для связи:

Telegram: @arcismd

GMail: [email protected]

WhatsApp/Viber: +37369186608

Discord: arcismd#3331

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 02:00 (по Киевскому времени).

Знания, умения, навыки:

  • JavaScript/ReactJS
  • NodeJS/Express.js/MongoDB
  • HTML5, CSS3 (SASS/SCSS)
  • Git
  • Кроссбраузерность
  • Responsive/Адаптивная верстка
  • Bootstrap/Flexbox/Grid
  • Реализация pixel perfect
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Gulp
  • WordPress/Joomla
  • Photoshop/Figma
  • Контент менеджмент
  • Администрирование/Продвижение сайтов
JavascriptWordPressMongoDBHTMLJoomlaBootstrapFigmaSCSSSASSGulpPhotoshopNode.jsReact.jsGit