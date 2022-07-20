Требуется Frontend разработчик для доработки сайта на React. Основные задачи: исправление ошибок верстки и логики, предзагрузка страниц, улучшение SEO. Необходим опыт работы с TypeScript, Redux, NextJS и SCSS. Примеры задач: убрать лишние элементы, фикс багов, корректировка мета-тегов и семантики. Работы только с индивидуальными исполнителями.
Вёрстка IT-сайта
Нужна кросс-браузерная адаптивная вёрстка небольшого IT-сайта. Все подробности по задаче обсудили по e-mail.
Выбранный исполнитель
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