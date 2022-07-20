Вёрстка IT-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка205 просмотров

Нужна кросс-браузерная адаптивная вёрстка небольшого IT-сайта. Все подробности по задаче обсудили по e-mail.

3 года назад
stassy-it
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$330
8 дней
Escrow
Работаем уже не впервые и снова могу подчеркнуть такие ключевые черты Андрея, как исполнительность, оперативность, высокий профессионализм и гибкий, клиентоориентированный подход к решению поставленной задачи. Спасибо и до новых встреч! 😉
Спасибо за очередной интересный проект! Приятно было поработать вновь. Анастасия из тех заказчиков, которые подходят к проектам с полной отдачей и вовлеченностью, что очень радует. Благодаря этому, работать над проектом еще комфортнее) Всегда на связи, все вопросы решаются оперативно, моментальная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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