Доработка 1С

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у нас стоит 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)

и конфигурация Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.22)

задача следующая

я регистрирую несколько поставщиком и регистрирую цены поставщиков

но стандартными средствами не могу привязать цены конкретного поставщика к "виду цен"

для чего это надо один товар может поставлять несколько поставщиков но каждый поставщик рекомендует свою наценку

в итоге нам надо зарегистрировать цены поставщиков, сделать на каждого поставщика свою наценку и после этого выбрать минимальную цену(с наценкой )

11 лет назад
jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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