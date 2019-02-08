Доработка 1С

у нас стоит 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)

и конфигурация Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.22)

задача следующая

я регистрирую несколько поставщиком и регистрирую цены поставщиков

но стандартными средствами не могу привязать цены конкретного поставщика к "виду цен"

для чего это надо один товар может поставлять несколько поставщиков но каждый поставщик рекомендует свою наценку

в итоге нам надо зарегистрировать цены поставщиков, сделать на каждого поставщика свою наценку и после этого выбрать минимальную цену(с наценкой )