Обмен данными с сайтом

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Закрыт2 заявки221 просмотр

1С Бухгалтерия УТ 10.3. При обмене данными с сайтом нужно, чтобы выгружался раздел номенклатуры "Категории" в котором указаны категории товаров с значением - скидка, хит продаж, новинка

11 лет назад
Andrei848
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров