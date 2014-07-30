Помочь подправить сложный запрос к справочнику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Нужно помочь подправить сложный многоэтажный запрос к справочнику Номенклатуры в 1С УТ 10.

Добавить условие, чтобы выбиралась только та номенклатура, у которой значение данной характеристики равно данному выражению.

11 лет назад
Shehovcova
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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