Настройка работы 1с

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

требуется программист 1с для:

- Помощь в выборе при покупке коробочной версии между 1С:Управление небольшой фирмой, 1С:Бухгалтерией и 1С:Предприятие. Сейчас работаем в облачной 1с:Управление небольшой фирмой.

- Перенос данных из облачной версии

- Создание форм отчетности по нашим требованиям

- Создание возможности проводить оплату эквайрингом в заказах

- Синхронизация с админкой сайта (выгрузка заказов, обновление статусов)

11 лет назад
irinagallardo
Ирина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров