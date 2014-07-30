Доработка и сопровождение 1С УТ 8.2

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Здравствуйте!

Необходим специалист или группа специалистов для доработки 1С УТ 8.2

Работа разносторонняя. От внедрения готовых решений до разработки нестандартного функционала.

Постоянное сотрудничество с хорошим исполнителем - гарантирую:-)

Для связи попрошу скайп или личную встречу в Москве.

11 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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