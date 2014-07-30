http://img.donnet.ru/i/2014/07/30/167d0ea.jpg Работа сводится к работе в одном окне, 1 - Нужно добавить колонки в заказ покупателя 2 - подсветить товар в наличии 100% - зеленым светло, частично - желтым, нет ...
Доработка и сопровождение 1С УТ 8.2
Здравствуйте!
Необходим специалист или группа специалистов для доработки 1С УТ 8.2
Работа разносторонняя. От внедрения готовых решений до разработки нестандартного функционала.
Постоянное сотрудничество с хорошим исполнителем - гарантирую:-)
Для связи попрошу скайп или личную встречу в Москве.
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