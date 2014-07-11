Добавить столбец в расходной накладной 1С 8.2 УТП

Конфигурация УТП Украина. Документ Реализация товаров и услуг. В печатной форме после поля Артикул нужно вставить еще столбец. Это будет Штрихкод, но ссылаться он должен на поле "Комментарий" справочника Номенклатура.

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