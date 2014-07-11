Необходимо привести каталог в нормальный вид: Сайт: http://www.firstmining.ru/, редакция малый бизнес. 1. Убрать отображение товаров в нижней части в категории "дробилки" (см.рис.1) 2. Сделать понятную, удобную ...
Нужна обработка для 1с из excel
Нужна обработка которая будет ставить на приход товар из накладной в Excel. Скрин версии 1С и накладная Excel во вложении.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- 1С-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать форму, что бы можно было распечатать договор из УНФ. Текст договора должен меняться, при необходимости. Указывайте стоимость работ и будете писать под нас или уже есть готовое решение.Закрыт11 лет назад
Конфигурация УТП Украина. Документ Реализация товаров и услуг. В печатной форме после поля Артикул нужно вставить еще столбец. Это будет Штрихкод, но ссылаться он должен на поле "Комментарий" справочника Номенклатура. http://prntscr.com/44i0q8 Сколько стоит? ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер. Есть рабочий сайт и в нем каталог, но он не доделанный + нужно привязка с 1с Оставляйте свои скайпыЗакрыт11 лет назад
Перенос работающего сервера и базы 1с с одного компьютера на другой.Точнее требуется до настройка параметров сервера.1С-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужно написать код в vs2010 на языке С++ Задание. Дан текст, состоящий из N строк, с Mi количеством символов в строке. Текст заканчивается набором символов "EOF", причем данный набор символов ...Закрыт11 лет назад
- $5
Реализовать проект в vs2010 на языке С++ Задание: Дан двумерный массив чисел - файл, в котором на первой строке записаны числа N и M, а на следующих N строк записаны M чисел через пробел ...Закрыт11 лет назад
Привести в 1С раздел "заказ покупателя" к форме мультивалютного коммерческого предложения по образцу microsoft dynamic crm + в бланке с/ф "почистить" табличную часть. Нужно одновременно смотреть microsoft dynamic crm и конфигурировать 1С, так что ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в настройке вот этого: http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_540_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_1%D0%A1_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_CommerceML Vtiger есть, работает, настроен. 1C тоже есть, забита номенклатура, контрагенты Настроено все, как в инструкции. При попытке синхронизации - ...Завершен11 лет назад
- $30
Есть стандартная конфигурация 1С-УТ 10.3 (в том смысле, что конфигутор не переписывался). Необходимо сделать модуль, который будет выводить на печать штрих-коды наших товаров. Стандартная функция не устраивает по дизайну и содержанию ...Закрыт11 лет назад