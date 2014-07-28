1С-программист для постоянного сотрудничества

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Закрыт2 заявки168 просмотров

Нужен программист 1С для обслуживания и доработок 2х конфигурация УТ и 3х бухгалтерий. 2-4 задачи в неделю. Можно фикс, можно почасовую. Связь по телефону, звонить будем мы. Можно скайп. Нужен ответственный человек, который будет на связи в рабочее вркемя!

11 лет назад
gaidukov
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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