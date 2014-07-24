Требования

Общие требования к Системе

• Возможность принимать и обрабатывать звонки Абонентов в режиме «он-лайн»

• Возможность осуществлять исходящие звонки, как с участием Оператора, так и без участия Оператора

• Автообзвон Абонентов

• Переадресация и управление входящими звонками в режиме «он-лайн»: постановка в очередь, распределение в личную очередь Оператора, организация конференции

• Регистрация звонков для анализа работы Call-центра, регистрация Обращений с возможностью возврата к конкретной заявке.

• Возможность формирования отчетности по работе Call-центра в любой момент времени в соответствии с указанными фильтрами

• Для организации корректной работы Системы для каждого пользователя в соответствии с ролью Пользователя должны быть составлены инструкции с описанием функционала Системы (с обязательными скриншотами действующей Системы), последовательного описания алгоритма работы в зависимости от «типа обращения» Абонента.

• Должно быть предусмотрено проведение обучения для пользователей Системы.