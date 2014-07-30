Купили 1С: УТ 8.3 на флешке Необходимо 1. По ТМ установка и настройка под фирму 2. Настройка базовая товарного учета и товарных групп. первичных документов по согласованию с ...
Доработка управление торговлей 11
http://img.donnet.ru/i/2014/07/30/167d0ea.jpg
Работа сводится к работе в одном окне,
1 - Нужно добавить колонки в заказ покупателя
2 - подсветить товар в наличии 100% - зеленым светло, частично - желтым,
нет - красным
3- статус согласован - простое заполнение таблицы
- статус к обеспечению - переводит товар в резерв
- статус отгружен - закрывает заказ покупателя
4- добавить кнопку "заказать" при ее нажатии
формируется заказ поставщику или поставщикам, создается - и товар сразу попадает на склад, а в заказе он сразу резервируется. Перед поставщиком образуется долг
оплата поставщику – открываю заказ поставщика, произвожу оплату (нал или безнал не важно), провожу, он автоматически закрывается
5 – возможность ставить ручную скидку 100%
6 – по таблице
колонка поставщик
при выборе поставщика открывается окно с поставщиками и если я у кого-то уже покупал эту запчасть – выводит закупочную цену
Колонка цена закупочная
(после того как мы выбрали поставщика )
если заполнить поле в ручную, тогда цена запишется после проведения как закупочная для выбранного поставщика
Выбранный исполнитель
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