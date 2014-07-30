Доработка управление торговлей 11

http://img.donnet.ru/i/2014/07/30/167d0ea.jpg

Работа сводится к работе в одном окне,

1 - Нужно добавить колонки в заказ покупателя

2 - подсветить товар в наличии 100% - зеленым светло, частично - желтым,

нет - красным

3- статус согласован - простое заполнение таблицы

- статус к обеспечению - переводит товар в резерв

- статус отгружен - закрывает заказ покупателя

4- добавить кнопку "заказать" при ее нажатии

формируется заказ поставщику или поставщикам, создается - и товар сразу попадает на склад, а в заказе он сразу резервируется. Перед поставщиком образуется долг

оплата поставщику – открываю заказ поставщика, произвожу оплату (нал или безнал не важно), провожу, он автоматически закрывается

5 – возможность ставить ручную скидку 100%

6 – по таблице

колонка поставщик

при выборе поставщика открывается окно с поставщиками и если я у кого-то уже покупал эту запчасть – выводит закупочную цену

Колонка цена закупочная

(после того как мы выбрали поставщика )

если заполнить поле в ручную, тогда цена запишется после проведения как закупочная для выбранного поставщика