Требования Общие требования к Системе • Возможность принимать и обрабатывать звонки Абонентов в режиме «он-лайн» • Возможность осуществлять исходящие звонки, как с участием Оператора, так и без участия Оператора • Автообзвон Абонентов ...
Интеграция 1С с 1С-Битрикс
Купили 1С: УТ 8.3 на флешке
Необходимо
1. По ТМ установка и настройка под фирму
2. Настройка базовая товарного учета и товарных групп. первичных документов по согласованию с заказчиком
3. Интеграция с 1С-Битрикс по всем возможным вариантам(товары, заказы, покупатели). 1С-Битрикс Малый бизнес последней версии, 1С 8.2 УТ тоже последней версии
4. При работе – согласование напрямую с заказчиком, представляясь от нашей студии
Оплата – напрямую нам.
Нужен реальный опыт подобных проектов.
Сразу прошу примерный бюджет и срок.
Заявки фрилансеров
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