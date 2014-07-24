Интеграция 1С с 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки198 просмотров

Купили 1С: УТ 8.3 на флешке

Необходимо

1. По ТМ установка и настройка под фирму

2. Настройка базовая товарного учета и товарных групп. первичных документов по согласованию с заказчиком

3. Интеграция с 1С-Битрикс по всем возможным вариантам(товары, заказы, покупатели). 1С-Битрикс Малый бизнес последней версии, 1С 8.2 УТ тоже последней версии

4. При работе – согласование напрямую с заказчиком, представляясь от нашей студии

Оплата – напрямую нам.

Нужен реальный опыт подобных проектов.

Сразу прошу примерный бюджет и срок.

11 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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