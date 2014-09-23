Обмен данными тиу.ру-1с

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен1 заявка249 просмотров

, надо настроить синхронизацию с 1С на сайт http://valteritekstil.tiu.ru/

выгрузка товаров (фото, кол-во, наличие, цена, характеристики) / автоматическое обновление

экспорт из кабинета в 1с

Выгружаемые категории:

Скатерти в рулонах

Коврики из ПВХ

Шторы для ванной

Они находятся в категории Изделия из ПВХ, саму общую категорию выгружать не надо. Я хочу что бы на сайте они отображались вот так

Сатерти в рулонах

Коврики из ПВХ

Шторы для ванной

ну и соответственно их подкатегории

По ценам: Отображать цену от старотовой цены, у нвс в базе это называеться условия продаж 20/30

Документацию найдете здесь http://my.tiu.ru/cabinet/product_import/help_commerceml_import в

логин и пароль

Еще нам рекомендовали сделать характеристики типо как на видео http://screencast.com/t/lw7kFlhpZPjz

11 лет назад
firestarter3
Николай 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$280
7 дней
Все отлично, рекомендую!
Задача интересная, оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

seocit
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад