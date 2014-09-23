Нужно настроить обмен между УТ 10.3 и Розницей 1.0
Обмен данными тиу.ру-1с
, надо настроить синхронизацию с 1С на сайт http://valteritekstil.tiu.ru/
выгрузка товаров (фото, кол-во, наличие, цена, характеристики) / автоматическое обновление
экспорт из кабинета в 1с
Выгружаемые категории:
Скатерти в рулонах
Коврики из ПВХ
Шторы для ванной
Они находятся в категории Изделия из ПВХ, саму общую категорию выгружать не надо. Я хочу что бы на сайте они отображались вот так
Сатерти в рулонах
Коврики из ПВХ
Шторы для ванной
ну и соответственно их подкатегории
По ценам: Отображать цену от старотовой цены, у нвс в базе это называеться условия продаж 20/30
Документацию найдете здесь http://my.tiu.ru/cabinet/product_import/help_commerceml_import в
логин и пароль
Еще нам рекомендовали сделать характеристики типо как на видео http://screencast.com/t/lw7kFlhpZPjz
Выбранный исполнитель
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