Настроить расчет НДФЛ в программе 1С:ЗУП

Доброго времени суток!

Задача:

Необходимо исправить данные о предоставленных стандартных и социальных вычетах по НДФЛ в программе 1С:ЗУП и настроить дальнейший правильный расчет.

Краткое описание:

Данные перенесены из ЗиК в ЗУП. При переносе данные по НДФЛ перенеслись неправильно, и текущий расчет тоже производится не корректно. Выгружать базу заново не реально.

В ЗиК учет ведется с 2011г. перенос с 2014г. Количество сотрудников, по которым необходимо исправить НДФЛ, около 20 чел. Подробный список есть.

Особенности:

Нет времени на разбор (точнее лень), пробовали обработкой http://infostart.ru/public/121850/

Передать базу не хотелось бы, работать надо по удаленке.