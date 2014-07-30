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Настроить расчет НДФЛ в программе 1С:ЗУП
Доброго времени суток!
Задача:
Необходимо исправить данные о предоставленных стандартных и социальных вычетах по НДФЛ в программе 1С:ЗУП и настроить дальнейший правильный расчет.
Краткое описание:
Данные перенесены из ЗиК в ЗУП. При переносе данные по НДФЛ перенеслись неправильно, и текущий расчет тоже производится не корректно. Выгружать базу заново не реально.
В ЗиК учет ведется с 2011г. перенос с 2014г. Количество сотрудников, по которым необходимо исправить НДФЛ, около 20 чел. Подробный список есть.
Особенности:
Нет времени на разбор (точнее лень), пробовали обработкой http://infostart.ru/public/121850/
Передать базу не хотелось бы, работать надо по удаленке.
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