Создание обработки или ексель макроса

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки162 просмотра

Требуется создание либо обработки, либо макроса для ексель (формирование ексель файла, подходящего для стандартной обработки), загрузка названия, модели, параметров, цен, картинок

пример прайса в приложении, таких прайсов

пишите примерные цены, сроки для приложенного прайса.

11 лет назад
reborn-team
Роман 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров