Нужно помочь подправить сложный многоэтажный запрос к справочнику Номенклатуры в 1С УТ 10. Добавить условие, чтобы выбиралась только та номенклатура, у которой значение данной характеристики равно данному выражению.
Создание обработки или ексель макроса
Требуется создание либо обработки, либо макроса для ексель (формирование ексель файла, подходящего для стандартной обработки), загрузка названия, модели, параметров, цен, картинок
пример прайса в приложении, таких прайсов
пишите примерные цены, сроки для приложенного прайса.
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