Парсинг с сайта (сайтов) в 1с 8.2 УТ 10.3

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки168 просмотров

В 1с загружены товары с артикулом, наименованием, ценой. Требуется спарсить для них характеристики (свойства), изображения, описание

11 лет назад
Utamin
27 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров