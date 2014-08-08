Мне надо добавить в 1с поле цена долларры товара где делаю расходку и указываю курс доллара на сегодня. Что получается когда считает общий доход за товар с учетом закупки в уе и курса. Проблема ...
Выгрузка выписки из 1С
Проблема с выгрузкой выписки из клиент банк онлайн в торговлю 1С 7.7. Ранее стояла старая версия клиента и она без проблем делала выгрузку в формате csv, но новый клиент выгружает только в тхт а торговля берет только в csv. проблема. кто может решить?
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