Выгрузка выписки из 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок139 просмотров

Проблема с выгрузкой выписки из клиент банк онлайн в торговлю 1С 7.7. Ранее стояла старая версия клиента и она без проблем делала выгрузку в формате csv, но новый клиент выгружает только в тхт а торговля берет только в csv. проблема. кто может решить?

11 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

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