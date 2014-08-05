Добавить функцию курса доллара и цены в долларах!

Мне надо добавить в 1с поле цена долларры товара где делаю расходку и указываю курс доллара на сегодня. Что получается когда считает общий доход за товар с учетом закупки в уе и курса.

Проблема щас какая купили товар в долларах на приход поставили в грн курс поднялся долг в долларах. А прибыль посчитана по старому курсу, а отдаем по новому курсу.

Если товар стоит в долларах в карточке значит считает по курсу который укажу в расходной накладной!