Адаптация 1С СРМ + УТ под бизнес процессы предприя

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

Упростить интерфейс конкретных пользователей (11 арм) исключить не востребованные документы из документооборота. Обкатать БП на пользователях.

11 лет назад
Glasstroy
58 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров