⚙️ Что я делаю:
- Верстка сайтов: качестванная, адаптивная, кроссбраузерная верстка любой сложности
- Верстка из PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
- CSS3/JS анимации сайтов
- CMS: посадка верстки на самые популярные CMS в мире, такие как WordPress и OpenCart
👉 Работая со мной вы получаете:
- Бесплатное подключение Google analytics (по вашему желанию)
- Качественную работу и постоянную связь со мной
- Гарантию на работу в течении 2 недель
Гарантия на работу: в течении двух недель после передачи проекта я бесплатно исправлю свои ошибки
которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Моя цель - предоставить лучшую услугу и чтобы клиент остался доволен
Технологии: HTML(HTML5), CSS3(CSS3), JavaScript, PHP, SASS, Gulp, jQuery, FlexBox
Связь:
Telegram: Click
E-mail: [email protected]
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