Удобные и качественные сайты с уникальным дизайном и валидным кодом. Верстка сайтов | Адаптивность | Кроссбраузерность | БЭМ | HTML5 | CSS3 | JS |

⚙️ Что я делаю :

﻿- Верстка сайтов: качестванная, адаптивная, кроссбраузерная верстка любой сложности

﻿- Верстка из PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD

﻿- CSS3/JS анимации сайтов

﻿- CMS: посадка верстки на самые популярные CMS в мире, такие как WordPress и OpenCart

👉 Работая со мной вы получаете:

﻿- Бесплатное подключение Google analytics (по вашему желанию)

﻿- Качественную работу и постоянную связь со мной

﻿- Гарантию на работу в течении 2 недель

 Гарантия на работу: в течении двух недель после передачи проекта я бесплатно исправлю свои ошибки

которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Моя цель - предоставить лучшую услугу и чтобы клиент остался доволен

 Технологии: HTML(HTML5), CSS3(CSS3), JavaScript, PHP, SASS, Gulp, jQuery, FlexBox

 Связь:

﻿Telegram: Click

﻿E-mail: [email protected]