Удобные сайты под ваши потребности. Верстка сайтов: HTML5, CSS3, Sass, Flexbox, БЭМ

Гарантия: в течение недели после принятие проекта быстро и бесплатно исправлю все свои ошибки, которые могли быть не замечены при приеме проекта.

Технологии: верстаю нативной версткой без использования Bootstrap (делает верстку более индивидуальной и сайт удобней, загрузка происходит быстрей), использую технологию БЭМ. Верстка на HTML5, использую препроцессор Sass в синтаксисе SCSS.

Обо мне: днем обучаюсь на 3 курсе по специальности "Системный анализ и управление", изучаю всякие математические штуки, БД, ООП, принятие решений и т.д.,

﻿ ﻿ а вечером совершенствуюсь в верстке и создаю проекты ради интереса, поэтому решил перейти к более рыночным отношениям на фриланс.

Процесс работы со мной: оценка заказа --> качественное выполнение работы --> проверка работы(тестирование) --> оплата --> передача архива с версткой

Контактные данные: +79064160863 - WhatsApp, Telegram

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿[email protected]