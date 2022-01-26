Создание сайта (сеньор бэкэнд)

Есть готовый сайт под компьютерную версию нашей игры https://smartrp.by

Вот сейчас нужно сделать всё тоже самое, что и там, но под мобильную версию игры, то есть на другой домен, на другую верстку (главный экран https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/) и пару штук поправить, например онлайн сервера не общий выводить со всех серверов, а на каждый сервер

1. На сервере настроить nginx и прочее

2. Прилинковать домен к новому сайту через ClaudFlare (как на пк версии)

3. Сделать копию сайта для мобилки на основе ПК версии сайта (админка и т.д.)

4. Натянуть новую верстку на мобильный сайт

5. Личный кабинет, донаты и т.д. изменить под работу с двумя базами (на ПК версии с одной работает сейчас, на мобилке будет две разные базы)

7. Доработка сервиса с логами из базы данных - добавить возможность поиска по всем таблицам базы данных, вводишь ник и сразу по всем таблицам выдаёт ин-фу (сейчас надо в каждой таблице ник вводить для поиска ин-фы)

8. Добавить возможность выбора нужного сервера при авторизации в логах (2 сервера же, соответственно 2 разные бд)

9. Настроить CDN (под ПК все настроено, прилинковать мобильный сайт)

10. Завести новое мыло для моб. сайта, добавить это мыло в скриптах API

11. Сделать копию форума для моб версии, разместить на поддомене, очистить все данные

12. Заменить изображение в верстке на мобилке (на главном экране картинку из игры другую поставить)

13. Настроить бекапы на 2 игровых серверах (мобилка) выгрузка на Я/Диск по аналогии с комп версией (не обязательно)

Естественно под ПК версию сайта отовсюду доступы скину