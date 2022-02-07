Создать приложение

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок747 просмотров
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В этой работе вам нужно будет создать приложение с заголовком «SmartAlert», немедленное оповещение в случае опасности.

2 года назад
artgee
41 годГреция
2 года в сервисе
Был
2 года назад