Разработка iOS приложения по понятному и подробному тз. Нужен исполнитель средней ценовой категории с соответствующим (1-3 года) опытом. Задача разовая, но интерен вариант долгосрочного сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В этой работе вам нужно будет создать приложение с заголовком «SmartAlert», немедленное оповещение в случае опасности.
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