Создать мобильное приложение в Android Studio (по типу OLX)

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок688 просмотров
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Здравствуйте, есть задача - Создать мобильное приложение в Android Studio (по типу OLX). Kotlin/Java - неважно. Прикреплю ссылку на макет в Figma.

Android
2 года назад
guest_16442523902254
2 года в сервисе
Был
2 года назад