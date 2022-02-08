Мобильное приложение на Flutter

Добрый день у нас есть приложение в сторах написаное на Flutter нам нужно к нему сделать

При старте запрашиваем 1 раз окно с персонализированной рекламой и выбор отправляем в cas

Каждые 3 минуты показываем inter, когда раскрашиваем картину

Когда игрок первый раз входит в игру, то сразу показываем ему экран с картиной для раскрашивания (там же показываем тутор, тутор есть)

Бюджет предлагайте так как стоимость работы зависит от разработчика и времени