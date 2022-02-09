Необходимо разработать мобильное приложение для online записи на услуг

Необходимо разработать мобильное приложение для online записи на услуги Автомойки. Корпоративный стиль очень сдержанный , подразумевает под

собой оформления приложения в преимущественно в двух цветах. 1) Регистрация пользователя с

привязкой к номеру телефону 2) возможность выбора услуг (1-5) с калькуляцией

стоимости 3) выбор свободного времени для записи и осуществление записи ( как в

кинотеатре выбирают места). Рабочий день расписан по таймингу. Мойка работает

только по предварительной записи и весь рабочий день расписан по часам. Android / iOS