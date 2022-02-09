Добрый вечер! Мы ищем дизайнера для вдумчивой работы над интерфейсом приложения, которое будет работать сразу на трех платформах: Android, iOS и веб. Необходимо сделать не просто красиво, а еще и очень удобно и "свежо". Вместе продумать ...
Необходимо разработать мобильное приложение для online записи на услуг
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Необходимо разработать мобильное приложение для online записи на услуги Автомойки. Корпоративный стиль очень сдержанный , подразумевает под
собой оформления приложения в преимущественно в двух цветах. 1) Регистрация пользователя с
привязкой к номеру телефону 2) возможность выбора услуг (1-5) с калькуляцией
стоимости 3) выбор свободного времени для записи и осуществление записи ( как в
кинотеатре выбирают места). Рабочий день расписан по таймингу. Мойка работает
только по предварительной записи и весь рабочий день расписан по часам. Android / iOS
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