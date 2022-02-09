Создать Мобильное приложение для игры в онлайн

Онлайн нарды 1 на 1 (список функционала):

короткие и длинные

смайлы при нажатии на аву

доска неважно какая верно? приятная

возможность менять аву

нажал на кость и выходят числа (либо на автомате, либо крутить на пальце)

когда выбросил кости - показывать должен куда можно сходить

если 30 сек не отвечает - то проиграл

ставки от 100 до 10 000

возможность подключаться к тому кто нажал создать игру

также можно создать приватную игру по паролю

есть список игроков кто ищет и какую ставку ставит

в профиле баксы (рубли) виртуальные, пополнять , быстрая игра

поплняется посредством прямого перевода человеку, то есть сам игрок не может в игре пополнить, он напрямую пишет админку,

а админ сам уже добавляет виртуальные рубли человеку в игре через админку

Модерировать Игроков и возможность вносить в ЧС (чтобы админ мог удалить или в чс закинул)

Также возможность подключится к просмотру игры

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Еще раз:

возможность создавать игру, подключаться к игре, создавать приватную игру, подключаться к приватной игре, наблюдать за игрой (нужна кнопка, которая позволяет другим игрокам заходить и смотреть, как играют люди, т.е сам процесс, но, чтобы не они не видели их ставок по чем они играют).

ставки от 100 рубл до 50тыс рубл). В игре будут виртуальные рубли, которые пополняются посредством администратора , т.е. игрок хочет баланс для ставок, просит админа напрямую и то может ему сделать баланс, также админ может закидывать в ЧС игроков или удалять их. Сами нарды как длинные, так и короткие, возможность поставить или сменить аву, вибрация в игре, когда кинул кости игра показывает куда ты можешь сходить.