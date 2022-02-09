Создать Мобильное приложение для игры в онлайн

Необходимо собрать пример и изменить интерфейс согласно ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Онлайн нарды 1 на 1 (список функционала):
короткие и длинные
смайлы при нажатии на аву
доска неважно какая верно? приятная
возможность менять аву
нажал на кость и выходят числа (либо на автомате, либо крутить на пальце)
когда выбросил кости - показывать должен куда можно сходить
если 30 сек не отвечает - то проиграл
ставки от 100 до 10 000
возможность подключаться к тому кто нажал создать игру
также можно создать приватную игру по паролю
есть список игроков кто ищет и какую ставку ставит
в профиле баксы (рубли) виртуальные, пополнять , быстрая игра
поплняется посредством прямого перевода человеку, то есть сам игрок не может в игре пополнить, он напрямую пишет админку,
а админ сам уже добавляет виртуальные рубли человеку в игре через админку
Модерировать Игроков и возможность вносить в ЧС (чтобы админ мог удалить или в чс закинул)
Также возможность подключится к просмотру игры
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Еще раз:
возможность создавать игру, подключаться к игре, создавать приватную игру, подключаться к приватной игре, наблюдать за игрой (нужна кнопка, которая позволяет другим игрокам заходить и смотреть, как играют люди, т.е сам процесс, но, чтобы не они не видели их ставок по чем они играют).
ставки от 100 рубл до 50тыс рубл). В игре будут виртуальные рубли, которые пополняются посредством администратора , т.е. игрок хочет баланс для ставок, просит админа напрямую и то может ему сделать баланс, также админ может закидывать в ЧС игроков или удалять их. Сами нарды как длинные, так и короткие, возможность поставить или сменить аву, вибрация в игре, когда кинул кости игра показывает куда ты можешь сходить.
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