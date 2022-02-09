Доработка мобильного приложения

$1000
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки692 просмотра
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Необходимо собрать пример и изменить интерфейс согласно ТЗ.

2 года назад
abcsport
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад