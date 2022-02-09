Сделать мобильное приложение - браузер для Android

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок725 просмотров
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Функционал как у Google Chrome, за исключением ряда функций. Из основных моментов: 

- регистрация/авторизация в свой аккаунт, под которым будет происходить работа в браузере.

Android
2 года назад
FeR-S
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад