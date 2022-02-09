Мобильное приложение для iOS (Swift) и Android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки816 просмотров
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Нужно помочь скомпилировать (объяснить и помочь заказчику на его компьютере скомпилировать) мобильное приложение для iOS (Swift)  приложение находится в открытом доступе

AndroidiOSПриложение для iOS
2 года назад
guest_16444322787282
2 года в сервисе
Был
2 года назад