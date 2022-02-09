Доработка мобильного приложения (Android)

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки728 просмотров
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Требуется доработать мобильное приложение для Android. MIUI 12.5.6    Версия Android  11 RKQ1.200826.002

Общая суть - приложение использует Видео трансляцию с основанной камеры.

Нужно заменить, использование основной камеры, на подключаемую USB камеру.

То есть, что бы, при работе приложения:  видео транслировалось не с основной, а с USB камеры.

Детали - в ЛС после подачи заявки.

Android
2 года назад
guest_16444337063894
2 года в сервисе
Был
2 года назад