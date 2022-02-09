Доработка мобильного приложения (Android)

Необходимо собрать пример и изменить интерфейс согласно ТЗ.
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Требуется доработать мобильное приложение для Android. MIUI 12.5.6 Версия Android 11 RKQ1.200826.002
Общая суть - приложение использует Видео трансляцию с основанной камеры.
Нужно заменить, использование основной камеры, на подключаемую USB камеру.
То есть, что бы, при работе приложения: видео транслировалось не с основной, а с USB камеры.
Детали - в ЛС после подачи заявки.
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