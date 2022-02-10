Нужно разработать API на NodeJS

Доброго времени! Ищу опытного разработчика, который мог бы консультировать по написанию веб-приложения. Советовать с выбором технологий, проверять код, помогать с решением нерашаемых задач. Пока из моих предпочтений для бэкэнда Pyton. Ориентируюсь созваниваться по 2-4 часа ...