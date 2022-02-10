Приложение для телефона, отправка смс.

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки601 просмотр
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Отправка смс с телефона по определённому протоколу. Подробности при общении с программистом. Компаниям - просьба не беспокоить.

2 года назад
andrey122
Андрей 
60 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад