Создание чат-ботов для Telegram и WhatsApp

Добрый день! Отечественная компания, реализовывающая товары с помощью маркетплейсов, ищет профессионалов для создания чат-ботов в соц. сетях Telegram и WhatsApp.Основная задача ботов - сбор информации от покупателей, автоматическая проверка полученных данных и отправка информации сотруднику компании. (На прикреплённом файле Вы можете более подробно ознакомиться с предполагаемым циклом действий наших покупателей и задачами, с которыми придётся справляться чат-боту.) В дальнейшем требования к функционалу ботов будут только расширяться, поэтому компания нацелена на качественное и долгосрочное сотрудничество.На данный момент необходимо:- разработать трёх идентичных ботов (для разных проектов) в Telegram- разработать трёх идентичных ботов (для разных проектов) в WhatsAppЧто нас интересует:- портфолио исполнителя- сроки выполнения работ- стоимость предоставляемых услуг