Мобильное приложение на React native

Разработка мобильного приложения.

Стек: React native+ Typescript.

Прошу при отклике указывать опыт только в этом стеке.

Бекенд будет на node.js, макеты - figma.

В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на React native+ Typescript и способ связи.

Команды и студии - не интересны, работа только напрямую с разработчиком.