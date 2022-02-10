Нужно сделать Swift

Язык Swift.

Первый экран - поле ввода с кнопкой поиск. при нажатии поиска - через гугл апи надо запускать два параллельных потока(за один раз там отдается 10 записей), но надо получить 40 и стопнуть потоки или юзер может успеть стопнуть. ниже поля ввода будет идти список с результатами запросов - текст ссылки (в гугл апи отдает, как в поисковике гугла), короткое описание и превью картинки(заливкой заднего фона всей строки разделить потоки, главное чтобы было видно какая строка к какому потоку относиться).

При нажатии на элемент списка - открывается фрагмент с встроенным вебвью где ты показываешь ссылку на которую нажали (у каждой записи в списке должно быть 3 свойства - текст, признак потока 1 или 2 и ссылка на страницу).

Надо хранить результаты последнего поиска в базе и показывать их при следующем запуске. получается в приложении 2 контроллера на storyboard: поиск и показ вебвью. архитектура - MVC (или MVVM), работа с сетью - RxSwift + Alamofire