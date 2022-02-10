Переделать Приложение

Добрый день! Отечественная компания, реализовывающая товары с помощью маркетплейсов, ищет профессионалов для создания чат-ботов в соц. сетях Telegram и WhatsApp.Основная задача ботов - сбор информации от покупателей, автоматическая проверка полученных данных и отправка информации сотруднику ...
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Надо сделать игровод под android и IOS
Приложение надо переиграть под Тик Ток
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