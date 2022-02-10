Переделать Приложение

Удаленная работа в небольшой команде с гибким графиком.Так как график гибкий - использование тайм-трекера. Нужен Android Developer (Java/Kotlin) для разработки простых мобильных приложений (обои/рисовалки/гайды/фейк звонилки) разных тематик.Возможность организовать команду под вас в будущем (если вам это ...