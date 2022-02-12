Разработка AR приложение

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки611 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовая сцена в Unity нужно добавить механики , есть детальное ТЗ 

2 года назад
Rostik_al
Ростик 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад