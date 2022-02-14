Андроид Приложение доработка

У нас есть прилка, делающая скриншоты раз в 0.5 секунд. Затем скрин отходит в OpenCV модуль по JNI. Там мы понимаем, отправлять картинку или нет по сети. А теперь хотим сделать так, чтобы OpenCV нам отдавал чистые данные и мы только текст отправляли по сети. Изменится формат общения между прилкой, Cv моудлем и серваком, добавится много новой логики. И к этому надо оставить функционал клика по экрану при ответе с сервака. Клик реализован через внутренний процесс Linux, запускаемый из Android