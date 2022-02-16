Ищем разработчика для доработки мобильного приложения на RN

У нас есть готовое клиентское приложение для заказа воды (19л) с базовым функционалом. Ищем разработчика, который сможет дорабатывать приложение по тз.

В планах: внедрение личного кабинета, интеграция с внутренним ПО компании, создание системы push уведомлений и т.д.