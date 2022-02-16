Создание приложения

Создать приложение, которое при старте в режиме реального времени выводило в консоль строку "ТЕКУЩАЯ ДАТА + ВРЕМЯ HI User". Причем это сообщение записывалось И в файл на файловой системе. Ключевой момент, запущен контейнер, либо перезапущен ...
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