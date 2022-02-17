IOS и android приложение (кроссплатформенно)

Есть моб приложение на Cordova, нужно перенести на Capacitor Из плагинов гугл карту нужно только переделать под новый плагин Capacitor остальное вроде не сложно Жду заявки у кого есть опыт работы с моб приложениями и данными фреймворками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент, рисуется дизайн, но есть референсы.
Всего будет:
Экран приветствия (картинка+текст)
Экран со списком книг
Экран с аудиоплеером
Приложение предназначено для прослушивания "наших" аудиокниг.
Книги лежат на сервере, тянуть их от туда, всего не более 10 штук.
Откликайтесь с опытом, и без, рассмотрю всех.
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