IOS и android приложение (кроссплатформенно)

На данный момент, рисуется дизайн, но есть референсы.

Всего будет:

Экран приветствия (картинка+текст)

Экран со списком книг

Экран с аудиоплеером

Приложение предназначено для прослушивания "наших" аудиокниг.

Книги лежат на сервере, тянуть их от туда, всего не более 10 штук.

Откликайтесь с опытом, и без, рассмотрю всех.