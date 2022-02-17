IOS и android приложение (кроссплатформенно)

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок698 просмотров
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На данный момент, рисуется дизайн, но есть референсы. 

Всего будет:

Экран приветствия (картинка+текст)

Экран со списком книг

Экран с аудиоплеером

Приложение предназначено для прослушивания "наших" аудиокниг.

Книги лежат на сервере, тянуть их от туда, всего не более 10 штук.

Откликайтесь с опытом, и без, рассмотрю всех.

AndroidiOS
2 года назад
aleks92an
Алекс 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв